Juventus, Sarri: «Ci mancano 4 punti per lo scudetto»

Le parole del tecnico della Juventus al termine del match contro la Lazio.

Il tecnico bianconero, Maurizio Sarri, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post-partita della sfida tra Juventus e Lazio:

«Ci mancano 4 punti per vincere lo scudetto. I punti son tutti da sudare e difficili. Bisogna rimanere sul pezzo. Quest’anno ci sono state molte situazioni in cui abbiamo preso gol in situazioni apparentemente tranquille e di vantaggio. La sosta è costata molto a tanti giocatori, soprattutto a livello mentale. Poi penseremo alla Champions League, dove difficilmente ci ritroveremo in situazioni di vantaggio. Se Ronaldo può battere il record di Higuaín? Se si mette in testa qualcosa è imprevedibile».