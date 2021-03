Juventus Lazio, la moviola scalda ancora: per Alex Sandro giusto il rosso

Si continua a discutere sulla moviola di Juventus Lazio, non solo per la mano di Hoedt: il fallo di Alex Sandro su Correa è da rosso

Continua ad accendere gli animi la moviola della sfida tra Juventus e Lazio. Dopo il mancato calcio di rigore assegnato ai bianconeri per evidente fallo di mano di Hoedt in area di rigore, c’è un altro episodio evidente che continua a far discutere.

Come fatto notare dal Corriere dello Sport, infatti, manca un cartellino rosso proprio alla squadra guidata da Andrea Pirlo, ai danni di Alex Sandro. In un contrato a centrocampo, infatti, il brasiliano ha rifilato una gomitata sulla nuca di Joaquin Correa in maniera volontari. Anche qui, però, né Massa né il VAR hanno visto niente.