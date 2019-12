Gianluigi Buffon ha parlato al termine della gara contro il Bayer Leverkusen

Gigi Buffon, estremo difensore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di JTV per fare il punto della situazione in casa bianconera riferendosi anche al match dell’Olimpico contro la Lazio. Ecco ciò che ha detto.

PARLA BUFFON – «Secondo me contro la Lazio abbiamo pagato un dazio troppo grande per come avevamo giocato e per quello che avevamo dato in campo».