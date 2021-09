Juventus, Allegri: «Zitti e lavoriamo. Paghiamo tutti gli errori»

Allegri a Dazn: le dichiarazioni del tecnico della Juventus a margine del mach del Maradona contro il Napoli

Massimiliano Allegri ha parlato a DAZN a margine di Napoli-Juventus.

BUON PRIMO TEMPO – «Anche nel secondo abbiamo giocato una fase difensiva giusta. Ora le cose vanno così. Ai ragazzi non rimprovero nulla, ci condizionano gli errori. Poi dobbiamo migliorare tecnicamente, perché abbiamo perso troppi palloni. La squadra stasera ha fatto una prova di carattere, Szczesny ha parato poco o niente. Quando non vinci devi stare zitto e lavorare. Cerchiamo di vincere almeno in Champions perché aiuta a vedere le cose diversamente».

SFORTUNA – «Non ho la sfera di vetro, in questo momento ogni errore viene pagato a caro prezzo. Ora l’importante è lavorare, ma oggi abbiamo giocato bene. L’episodio sfavorevole ti cambia l’inerzia della partita. L’episodio sfavorevole ti mette sull’uno a uno e poi abbiamo preso questo gol su calcio d’angolo. Non volevo fare il cambio prima del corner e l’ho fatto, mentre sull’angolo prima non l’avevo fatto e abbiamo preso gol lo stesso. Abbiamo preso la partita in un mano per un momento, se sbagli palle facili nella trequarti ti ripartono. La squadra ha però fatto un passo avanti da gigante e tutto quello che c’era da fare. Poi ci sono dei momenti della stagione così«.

SZCZESNY – «È un grande portiere, sarà lui il titolare. Aveva fatto delle buone partite e anche stasera. Gli è sfuggita questa palla. Ma martedì sarà di nuovo in porta e dovrà fare bene».