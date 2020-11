Juve, Pirlo: «Chiellini ok, Dybala può riposare: domenica c’è la Lazio!»

Andrea Pirlo ha anticipato qualche mossa in vista della Lazio.

La Juventus si appresta ad affrontare gli ungheresi del Ferencvaros, matricola del girone di Champions comandato dal Barcellona e dai bianconeri e completato dagli ucraini della Dinamo Kiev. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico Andrea Pirlo ha dichiarato quanto segue, anticipando qualche possibile mossa in vista della gara di domenica ore 12.30 contro la Lazio.

«Dopo tra gare ravvicinate è normale ci sia stanchezza sia a livello fisico che mentale, sono state sfide dispendiose per noi. Cristiano Ronaldo è pienamente recuperato, Giorgio Chiellini si è allenato con noi ed è pronto per giocare. Dybala? Paulo è un giocatore importante, ma domani potrebbe avere un turno di riposo in vista della Lazio».