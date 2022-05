Juve Lazio, quanti rigori negli ultimi anni: media realizzativa altissima

Nei match tra Juve e Lazio degli ultimi anni sono stati fischiati tanti calci di rigore. E la media realizzativa è altissima

Lunedì sera, la Lazio se la vedrà contro la Juventus all’Allianz Stadium per cercare di mettere l’ultimo importante mattoncino nella corsa all’Europa League. E nelle sfide degli ultimi anni tra biancocelesti e bianconeri c’è una curiosa statistica riguardante i calci di rigore.

Nelle ultime sei partite tra le due squadre, infatti, sono stati fischiati ben sei tiri dagli undici metri: cinque in favore della Juventus e uno per la Lazio. E la media realizzativa di questi rigori è pari al 100%, con tutti i penalty che sono stati segnati: due volte Bonucci, due volte Ronaldo e Morata per i bianconeri e Immobile per i biancocelesti.