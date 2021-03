Juve Lazio, la probabile formazione dei bianconeri. Le ultime

Scelte obbligate per Pirlo in vista del big match di sabato sera tra Juve e Lazio. Le ultime sulla formazione

Andrea Pirlo si troverà ad affrontare il momento cruciale della stagione della sua Juve con una rosa ridotta all’osso per via del fitto numero di indisponibili: sicuri di non esserci Bentancur, Dybala, Frabotta e Chiellini. Vi sono poi dei rientranti che Pirlo potrebbe non voler rischiare per averli al meglio nella sfida con il Porto; tra questi: Arthur, Bonucci e De Ligt. Notizia di questa mattina il recupero di Cuadrado: Il colombiano è fondamentale per gli schermi bianconeri e potrebbe anche partire titolare. Indiscrezioni anche su un possibile utilizzo di Fagioli: il giovane andrebbe a sostenere i compiti di Bentancur. In queste ore potremmo saperne di più.

Di seguito la probabile formazione:

Juventus (3-4-1-2): Szczesny, Danilo, Demiral, Alex Sandro, Chiesa, Rabiot, Mckennie, Bernardeschi (Cuadrado, con Chiesa che si sposta a sinistra), Ramsey, Ronaldo, Kulusevski (Morata).

Scelte (quasi) obbligate: ballottaggio aperto tra Kulusevski e Morata, anche se il primo resta favorito.