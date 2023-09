Juve-Lazio, i tifosi bianconeri torneranno in Curva Sud allo Stadium. Il comunicato. Le ultime in vista della sfida di sabato

I tifosi della Curva Sud dello Stadium, dopo aver disertato la sfida col Bologna per il divieto imposto dal club di far entrare striscioni, tamburi e megafoni, torneranno a sostenere la Juve per la sfida contro la Lazio.

A renderlo noto sono stati gli stessi tifosi attraverso un comunicato.