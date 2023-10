Jullien elogia Immobile: «E’ un giocatore fantastico e di livello mondiale»

Jullien, il calciatore del Celtic ha rilasciato a pochi giorni dalla sfida con la Lazio alcune dichiarazioni elogiando Immobile

Nella sfida con il Celtic, che la Lazio non può assolutamente sbagliare se vuole proseguire la sua avventura in Champions, i tifosi biancocelesti si aspettano che uno dei protagonisti sia Immobile.

A tal proposito ha parlato uno dei calciatori di Rodgers, ovvero Jullien che rilascia sul giocatore di Torre Annunziata queste parole

IMMOBILE – Nella prima partita al Celtic Park, Immobile non ha giocato. Ma nella partita in trasferta era presente e si è visto che è un attaccante di livello mondiale. Era difficile giocare contro di lui e la Lazio era una squadra di alto livello. Quando abbiamo vinto quella partita per qualificarci, dopo ci siamo guardati nello spogliatoio e ci siamo detti: ‘Ragazzi, siamo davvero una buona squadra’. Nella nostra testa credevamo di poter arrivare fino in fondo in Europa League in quella stagione. Purtroppo sappiamo cosa è successo dopo

LAZIO – Quando mi chiedono della partita con la Lazio, mi viene di nuovo la pelle d’oca. Erano un’ottima squadra e, anche se si trattava di Europa League, quella partita sembrava essere sul grande palcoscenico. L’atmosfera era incredibile. Non ci aspettavamo di andare in svantaggio, ma abbiamo rimontato e vinto. Non avevo mai provato niente del genere nella mia carriera