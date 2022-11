Atalanta, Musso: «La gara con la Lazio ci ha lasciato un insegnamento, ecco quale»

Juan Musso, portiere dell’Atalanta, è tornato a parlare della gara giocata e persa contro la Lazio in campionato

Intervistato da L’Eco di Bergamo, Juan Musso, portiere dell’Atalanta, ha parlato così del match contro la Lazio:

«Con l’Empoli é stata la risposta giusta dopo una partita che ci ha fatto capire tante cose. Domenica abbiamo giocato bene, soprattutto nel secondo tempo, ma in tutta la partita c’è stato un buon gioco e una buona spinta. Con la Lazio non eravamo al top, avremmo potuto riaprirla forse nel finale, quando abbiamo iniziato a spingere, ma non siamo stati fortunati».