Roma, Mourinho attacca: «Serie A con tanti pagliacci»

José Mourinho, tecnico della Roma, ha analizzato la sconfitta contro l’Atalanta all’Olimpico: le sue dichiarazioni

José Mourinho, ai microfoni di DAZN, ha analizzato la sconfitta subita dalla Roma contro l’Atalanta:

«Proteste? Volevo fermare questa azione che aveva solo un obiettivo: l’anti gioco. Volevano solo perdere tempo. Ma contro Hateboer non ho nulla. Ho cercato di parlare con Chiffi a fine partita, gli ho chiesto perchè non avesse concesso il rigore e la sua risposta è stata che non c’è mai rigore se non ti butti. Se è così allora devo cambiare il mio discorso con i giocatori. Se bisogna fare il pagliaccio, e ne abbiamo tanti in campionato, se dobbiamo fare la piscina, io devo cambiare il mio discorso come allenatore in allenamento. Sono entrato in campo e se il regolamento dice che non si può è giusto così».