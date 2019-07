AURONZO DAY 1 – Silva: «Ho lavorato tanto per essere qui! Ruolo? Sono a disposizione del mister»

A margine della seduta d’allenamento odierna, l’ex Primavera Jorge Silva è intervenuto ai microfoni della radio ufficiale

Al termine dell’allenamento odierno (QUI il report), l’ex Primavera Jorge Silva è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, dove ha espresso le sue prime impressioni dopo esser stato ‘promosso’ nella squadra dei ‘grandi: «Ci stiamo allenando bene e continueremo a svolgere bene il ritiro. Ho buone sensazioni, avevo il sogno da tanto ed ho lavorato tanto per arrivare oggi ad Auronzo. Voglio migliorare giorno dopo giorno per restare in squadra. Lo scorso anno ho svolto qualche allenamento con la formazione di Inzaghi, mentre ora sono con loro tutti i giorni. Gioco dove vuole il mister, sono a sua disposizione».

PRIMAVERA – «Non mi aspettavo questo ritiro, ma ne sono molto felice e sto lavorando tantissimo per restare in prima squadra. Quando ero in Portogallo venivo schierato in posizioni di campo più avanzate, posso ancora ricoprire quel ruolo. Mi piace uscire dalle retrovie con il pallone, mi sono trovato molto bene in difesa. Dopo l’esordio di Armini ho parlato con lui e sono stato felice per lui: tutto il gruppo Under 19 ha aiutato la Primavera biancoceleste a tornare nella massima serie di categoria. Noi giovani ci stiamo mettendo in mostra e sappiamo che il mister è molto attento alla nostra crescita».