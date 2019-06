Jony, Marca conferma: la Lazio ha vinto la concorrenza

Jony, l’obiettivo della Lazio sembra essere in dirittura d’arrivo come confermano anche dalla Spagna

Arrivano conferme anche dalla Spagna per quanto riguarda l’acquisto da parte della Lazio di Jonathan Rodríguez Menéndez conosciuto come Jony. Come riporta il quotidiano iberico Marca la trattativa sarebbe in fase conclusiva con i biancocelesti pronti a versare 2 milioni di euro al Malaga per acquisire il cartellino del giocatore. Quattro gol e undici assist in questa stagione, su di lui c’era la concorrenza anche di altri club: Valencia, Siviglia, Villareal e anche alcune squadre inglesi. Lo spagnolo classe 1991 potrebbe essere il primo acquisto della Lazio in questa sessione di mercato.