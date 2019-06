Jony, la Lazio aspetta: partita la preparazione fisica dell’esterno del Malaga

Jony ha partecipato a una corsa di beneficenza nella città di Gijòn: insieme all’esterno del Malaga il suo preparatore atletico

Jony, non c’è tempo da perdere. L’esterno del Malaga, come anticipato, entro qualche giorno dovrebbe diventare ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. Ecco allora che, con lo scopo di presentarsi in ottima forma di fronte a Simone Inzaghi ed al suo staff, per il giocatore è già partita la preparazione fisica. Come riporta elcomercio.es, infatti, nella giornata di ieri Jony ha partecipato a una corsa di beneficenza nella città di Gijòn. Non molti chilometri, circa cinque, ma sufficienti per migliorare la propria condizione e rendersi protagonista di una buona opera. Insieme al calciatore anche il suo preparatore atletico ai tempi dello Sporting Gijòn, Roberto Montes. Jony è pronto, carico per iniziare nel migliore dei modi l’avventura con l’aquila sul petto.