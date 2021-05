Jessica Melena ha raccontato i segreti della sua forma fisica, poi ha voluto lanciare un messaggio importante per le donne in gravidanza

Jessica Melena, moglie di Ciro Immobile, ha raccontato il suo amore per il fitness e come riesce a tenersi in forma dopo tre gravidanze, ma soprattutto ha un messaggio per tutte le donne: ecco le sue parole per Gazzetta.it.

ESERCIZIO FISICO – «Il primo allenamento è correre dietro a Mattia. Inizia a scoprire il mondo e non sta mai fermo. Michela e Giorgia in questo mi fanno sudare meno, con loro è come fare stretching ormai. Poi cerco di mantenere un allenamento costante, 2 o 3 volte a settimana. Io ad esempio ho poco fiato quindi facciamo tanti esercizi per rinforzare i muscoli e per bruciare i miei sgarri».

AI FORNELLI – «Cucino io, a volte Ciro, ci proviamo almeno. Sgarro? Ho una dipendenza da Mikado al cioccolato bianco».

MESSAGGIO – «Dopo il parto nessuna di noi esce con la pancia piatta. Nessuna si sente in forma, anzi ci sentiamo sfatte per mesi. Ecco godetevelo. Perché in quel momento l’unica cosa a cui dovete pensare è la vostra creatura, appena nata e per la quale voi siete bellissime così. Rimettersi in forma, se di forma vogliamo parlare, deve essere un impegno ma anche un piacere. Non ossessionatevi».