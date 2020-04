Race For The World, Jessica a Ciro Immobile: «Giochi tutto il giorno e poi…?» VD

Un simpatico siparietto su Instagram tra Ciro Immobile e la bella Jessica. Il bomber della Lazio è stato vittima di qualche presa in giro…

Un’esperienza emozionante, ma poco fortunata. Ciro Immobile è stato tra i partecipanti della «Race For The World», il torneo organizzato da Leclerc per raccogliere fondi da impiegare nella lotta al Coronavirus. Il bomber della Lazio, però, non è stato particolarmente fortunato e, al termine delle corse, si è beccato lo sfottò della bella Jessica.

Lady Immobile, infatti, lo ha preso in giro in un simpatico siparietto su Instagram: «Sei tutto il giorno a giocare e poi arrivi ultimo?».