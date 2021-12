Jessica Immobile positiva al Covid: Immobile in quarantena ma...

Non solo febbre e gastroenterite, ma anche una quarantena da rispettare per Immobile, la moglie Jessica infatti è postitiva al Covid

A rivelarlo è l’edizione odierna de Il Tempo che spiega che l’ultimo contatto tra i due c’è stato mercoledì scorso e, stando al protocollo, Immobile deve rispettare l’auto-isolamento fino alla mezzanotte di martedì, con la sfida contro il Venezia in programma il giorno seguente. Per essere a disposizione, quindi, Ciro dovrebbe raggiungere i compagni il giorno stesso del match, prendendo un aereo da Roma alle prime luci del mattino, per poi scendere in campo al Penzo alle 16.30. Anche se la sua presenza almeno da titolare resterebbe in dubbio visto che l’attaccante non svolgerebbe nemmeno un allenamento con la squadra