James Rodriguez Lazio, Fabiani ci PENSA davvero? Il RETROSCENA: il DS lo ha dichiarato sull’affare! Cosa ha detto

James Rodriguez Lazio, Fabiani pensa davvero al giocatore colombiano? Retroscena: il DS ha commentato così il possibile affare

Il Messaggero, nella sua edizione odierna, spiega quella che è la situazione attorno a James Rodriguez, accostato al calciomercato Lazio nelle ultime ore. Per il colombiano servirebbe un biennale a 3,5 più bonus ma, al momento, i capitolini non hanno slot disponibili in rosa per gli over 22.

«Vedremo, intanto dobbiamo pensare alle uscite in questo momento» avrebbe infatti dichiarato il DS biancoceleste Angelo Fabiani, che ora deve liberare spazio prima di poter puntare su nuovi acquisti.