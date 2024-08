James Rodriguez Lazio, affare SALTATO! Arriva l’ANNUNCIO, pista ARENATA per questo motivo

James Rodriguez-Lazio, affare definitivamente saltato! Angelo Fabiani ha chiuso le porte al trequartista colombiano

Nel corso dell’intervista a Lazio Style Channel, Angelo Fabiani ha parlato così di James Rodriguez, accostato negli ultimi giorni al calciomercato Lazio:

JAMES RODRIGUEZ – «Non lo prenderò mai. È un ragazzo di 33 anni e negli ultimi anni non ha mai superato le 12/13 partite. Ha fatto l’ultima Copa America molto bene. Prendere il ragazzo per uno, due anni andrebbe contro qualsiasi logica. Tutto il rispetto per il giocatore ma vanno fatte valutazioni a 360 gradi a livello anagrafico e sia di minuti giocati. Preferiamo altre scelte e andare su altri profili. Molti nomi che leggete sui giornali sono veicolati da procuratori per mettere. Il giocatore in questione non lo sa neanche Fabiani figuratevi se può saperlo il sito o la stampa».

