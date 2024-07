Jacobelli: «Baroni? Si è meritato sul campo la Lazio. La scelta di Immobile…». Le parole del giornalista

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Xavier Jacobelli ha parlato dell’ingaggio di Marco Baroni e della scelta di Ciro Immobile di lasciare la Lazio. Queste le sue parole:

PAROLE – «Immobile? Credo che dovessimo aspettarci una scelta di questa portata, perché vuole dimostrare di essere all’altezza della sua fama e del suo curriculum. Aveva compreso come, nonostante avesse ancora un contratto, non sarebbe stato titolare. Con il calcio turco in grande sviluppo mi auguro possa avere fortuna anche lì. Anche Baroni merita poi altrettanta fortuna, perché quest’anno con il Verona ha saputo ricostruire e salvare una squadra smontata a Gennaio. Si è conquistato e ha meritato sul campo l’avventura più importante della sua carriera».