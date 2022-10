Italiano: «Risultato bugiardo. Lazio bestia nera della Fiorentina e del sottoscritto»

Vincenzo Italiano ha parlato nel post partita di Fiorentina-Lazio: queste le dichiarazioni del tecnico della viola

Vincenzo Italiano ha parlato nel post partita di Fiorentina-Lazio. Queste le dichiarazioni del tecnico della viola.

PARTITA – «Siamo partiti bene, non mi sono piaciuti solo gli ultimi 10 minuti perchè siamo usciti dalla partita. Avevamo portato in campo quello che avevamo trovato in Scozia ma facciiamo fatica a segnare. Loro sono più forti di noi, hanno fatto i primi 2 gol con 3 tiri. Non ho nulla da dire ai ragazzi, il risultato è bugiardissimo. Il problema di uscire dalle partite non era più emerso, oggi è venuto fuori un’altra volta e questo mi fa arrabbiare tantissimo perchè le partite non si possono perdere con questi risultati. Se tutto si riduce al risultato, oggi bravi alla Lazio».

POCA CONCRETEZZA – «Manca incisività davanti, quella stoccata decisiva che permette di indirizzare le partite come in Scozia. La Lazio è la nostra bestia nera, abbiamo cambiato qualche situazione rispetto allo scorso anno, pensavo di aver trovato la quadra invece complimenti a loro pure se ci hanno subito per larghi tratti della gara. Quando si vince si hanno sensazioni positive e fiducia e nel primo tempo si è visto. Perdere così non ti fa lavorare sereno ma tra due giorni abbiamo un’altra gara. Personalmente sono abituato ad archiviare e ripartire».

COME USCIRNE – «Oggi ho parlato con i ragazzi che c’è una squadra in Serie A che viene esaltata perchè l’allenatore azzecca tutti i cambi, questo accade se i calciatori entrano con voglia. Oggi sono entrati in 5 e non è successo non riuscendo a ribaltare il risultato. Noi non stiamo riuscendo a dare quel qualcosa in più. Penso che oggi era un crocevia importante per noi, dovevamo dare continuità alla vittoria in Conference. Oggi abbiamo giocato bene ma se tiri 25 volte in porta e non segni non puoi proprio stravolgere tutto. Bisogna buttarla dentro, non ci riusciamo e perdiamo le gare. Ci prendiamo i fischi dei nostri tifosi che è la cosa che mi fa più male. Mi lascia l’amaro in bocca. Penso che lavorando così ci si può riuscire».

Le parole dell’allenatore a DAZN

RISULTATO – «Fischi giusti perchè il risultato è pesante, la gente è delusa come noi. Era un crocevia importante, la vittoria in Conference ha lasciato un primo tempo importante, ma stiamo qui ad analizzare uno 0-4. Non mi sono piaciuti gli ultimi dieci minuti, personalmente ho sempre cercato di uscire tra i fischi. Sono amareggiato e deluso, mi dispiace per la gente di Firenze che non merita questo risultato».

GARA – «Ho visto le percentuali e i numeri della partita: un allenatore non può pensare di cambiarli. Potevamo fare 3 o 4 gol e siamo andati sotto di 2. Abbiamo un problema: non riusciamo a concretizzare, poi giochi contro una grande squadra e complimenti a loro perchè non siamo ancora riusciti a fargli un gol. La Lazio ha un valore enorme, arriva in salute e in fiducia, in questo momento è più forte di noi. Non è un risultato che rispecchia l’andamento della gara». La Lazio è una bestia nera per la Fiorentina e per il sottoscritto.