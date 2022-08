Italiano: «Champions? Vogliamo migliorarci. Ai ragazzi ho detto...»

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Cremonese. Le sue dichiarazioni

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Cremonese. Le sue dichiarazioni sugli obiettivi della Viola.

OBIETTIVI – «Per prima cosa vogliamo confermarci, far rivedere quanto di buono fatto l’anno scorso. Abbiamo fatto prestazioni al di sopra delle aspettative, ma secondo me possiamo migliorare molto. Non dobbiamo perdere entusiasmo e fiducia».

DODO – «Il primo allenamento lo ha fatto 15 giorni fa e si allena da solo da mesi. E’ in grande ritardo di condizione ma noi lo aspettiamo».

QUALIFICAZIONE ALLA CHAMPIONS – «Non abbiamo mai parlato di obiettivi stagionali, poi se i ragazzi hanno dei sogni è solo un bene. Fa piacere avere giocatori con grandi ambizioni».