Oggi pomeriggio si è tenuto il sorteggio dell’Europeo Under 21: l’Italia di Nicolato è stata inserita nel gruppo B

Si è tenuto questo pomeriggio il sorteggio per la fase finale del Campionato Europeo UEFA Under 21 del 2021 in Ungheria e Slovenia. L’Italia si trova nel gruppo B con Spagna, Repubblica Ceca e Slovenia. La fase a gironi si terrà dal 24 al 31 marzo 2021 mentre la fase a eliminazione diretta dal 31 maggio al 6 giugno 2021.

Gruppo B