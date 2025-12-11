News
Italia U16, un attaccante della Lazio torna a Coverciano! Ecco di chi si tratta
Italia U16, una grande notizia! L’attaccante biancoceleste Elena chiamato a Coverciano! Ecco chi è
Michele Elena torna a indossare la maglia della Nazionale Italiana Under 16. Dopo la prima convocazione ricevuta a inizio novembre, in occasione della doppia amichevole contro i pari età dell’Ucraina, l’attaccante biancoceleste è stato nuovamente inserito nella lista del CT Manuel Pasqual. La nota del club:
NOTA CLUB – Michele Elena torna a vestire la maglia azzurra della Nazionale Italiana Under 16. All`inizio del mese Novembre, l`attaccante biancoceleste ha risposto alla sua prima convocazione del Bel Paese per la doppia sfida amichevole contro i pari età dell`Ucraina. Non sono passate inosservate le prestazioni della giovane aquila e viene richiamato all`appello dal CT azzurro Manuel Pasqual.
L`Italia Under 16 sarà impegnata al Centro Tecnico Federale di Coverciano, dal 14 al 18 Dicembre, per la doppia sfida amichevole contro i pari età del Portogallo. Sono 22 gli azzurrini convocati per le partite contro i lusitani in programma martedì (ore 15) e giovedì (ore 11).
Una grande soddisfazione per Michele Elena che vola con l`aquila sul petto, ma si guadagna anche la seconda convocazione con la maglia della Nazionale Italiana.
