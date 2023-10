Italia, Spalletti spera ancora in Zaccagni: contatti tra il ct e lo staff medico della Lazio. Il tecnico non vuole rinunciare al bomber biancoceleste

Mattia Zaccagni era stato convocato per le gare contro Malta e Inghilterra ma ha dovuto dare forfait causa problema alla caviglia rimediato nella gara contro l’Atalanta. Ma, come riportato dal Corriere dello Sport, il bomber capitolino non è stato ancora depennato dalla lista dei convocati.

Spalletti spera di poterlo recuperare almeno per la sfida di Wembley in programma martedì 17 ottobre. Il ct è in contatto con lo staff medico della Lazio e se il giocatore dovesse recuperare in tempo potrebbe unirsi alla squadra.