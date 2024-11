Italia, Spalletti: «Rovella per quanto sta facendo ha meritato la convocazione»

Le parole del ct dell’Italia, Spalletti, sulla convocazione del biancoceleste Rovella

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa in vista dei prossimi impegni della nazionale italiana e della convocazione del biancoceleste Rovella. Di seguito le sue parole.

SOSTITUTI CALAFIORI E ROVELLA – «Bastoni quando gioca nell’Inter dimostra di essere un attaccante aggiunto, come fa Calafiori in Nazionale. Di Buongiorno ieri sera ho apprezzato la sua forza contro Thuram e Lautaro. Sono tranquillissimo. Buongiorno grande difensore, Bastoni sa impostare benissimo. Gatti è in crescita: gli abbiamo messo in dubbio la costruzione, ora la fa benissimo, entra con la palla. Siamo tranquilli. Ora vengono due calciatori a fare i mediani: Rovella e Locatelli. Stanno facendo benissimo entrambi. Locatelli non l’ho portato in precedenza perchè non gli vedevo fare alcune cose, ora l’ho visto e lo porto. Rovella per quanto sta facendo ha meritato la convocazione. Facciamoli giocare con fiducia»