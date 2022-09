Italia, Mancini: «Non meritavamo l'esclusione al Mondiale. Questa settimana...»

Il ct dell’Italia, Roberto Mancini, è intervenuto al Football Summit di Roma: ecco le sue parole sulla Nazionale

Il CT dell’Italia Roberto Mancini è intervenuto nel corso del Social Football Summit dello Stadio Olimpico, ecco le sue dichiarazioni sul momento azzurro:

RIPARTENZA – «Siamo felici per quanto fatto in questa settimana ma purtroppo è un brodino in confronto a ciò che abbiamo passato negli ultimi mesi. Non mi passa perché non meritavamo l’esclusione dal Mondiale. L’Inghilterra che abbiamo battuto a San Siro potrebbe vincere il Mondiale, ma anche l’Ungheria era veramente forte. I ragazzi hanno messo tutto in un momento in cui la condizione non è al massimo peraltro. La Nazionale dà qualche delusione ma anche soddisfazioni: se si riesce a migliorare qualcosa e dare un po’ più di fiducia ai più giovani e gli si permette di sbagliare. Io da giovane ho fatto tutto e capisco chi sbaglia. La porta della Nazionale è aperta a tutti, anche a coloro che hanno avuto un comportamento sbagliato. Basta chiedere scusa e si viene subito riaccolti».

MACEDONIA – «Perché sono rimasto? Sinceramente non lo so, in quel momento volevo solo girare pagina perché è andata male. Però vincere l’Europeo dà una gioia incredibile. Ora dobbiamo aspettare qualche anno e poi vogliamo riprovare quelle emozioni».

RICORDI – «Per me sono stati 40 anni straordinari con l’Italia. Quando ho esordito io non avevamo nulla di tecnologico, era tutto fatto a vista anche se l’occhio non sbaglia. I mezzi di oggi ci hanno dato grande mano però è veramente tutto cambiato da tanto tempo: avere due/tre telecamere con noi ha significato doverci adeguare anche a quello. La vita ormai è questa e bisogna saperci convivere. I dati? A volte le cose le vedi già in partita e poi i dati le confermano. I dati sono importanti: sono un elemento a cui non si può rinunciare».