In vista di Italia-Macedonia, in programma domani allo stadio Barbera, gli azzurri sono arrivati in quel di Palermo

In vista di Italia-Macedonia, in programma domani allo stadio Barbera, gli azzurri sono arrivati in quel di Palermo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nazionale Italiana di Calcio (@azzurri)

C’è grande attesa per la sfida, che varrà un posto nella finale dei play off in cui si gioca un posto ai Mondiali di Qatar 2022.