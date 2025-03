Italia, svelato il nome di Rovella se fosse nato in Germania

Condividi via email

Italia, in occasione della partita contro la Germania Fantacalcio sui social rende nota una curiosa ricerca relativa ai nomi degli azzurri

Dopo la pesante sconfitta di Milano, l’Italia questa sera contro la Germania è chiamata a ribaltare il 2-1 contro la formazione di Nagelsmann, per evitare scenari poco piacevoli non solo perchè direbbe addio alla Nations League, ma anche perchè cambierebbe di conseguenza la strada anche verso il Mondiale 2026.

In attesa però della sfida di questa sera contro la formazione tedesca a Dortmund, per smorzare la tensione Fantacalcio sui social ha reso nota una curiosa ricerca relativa ai nomi dei calciatori di Spalletti, se costoro fossero nati in Germania. Ecco quale sarebbe il nome di Rovella della Lazio e dei suoi compagni