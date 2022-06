Italia Femminile, Gama: «Europeo? Abbiamo lavorato molto bene»

Sara Gama, calciatrice della Nazionale Femminile di Bertolini, ha parlato in vista dell’Europeo: le sue dichiarazioni

Sara Gama, dalle colonne della Gazzetta dello Sport, ha parlato così del prossimo Europeo Femminile:

EUROPEO – «Abbiamo lavorato molto bene con un gruppo numeroso in cui ovviamente la ct ha dovuto fare delle scelte. Ma vedo tanto coinvolgimento e, come dico spesso, non siamo mai solo quelle che siamo qui».

