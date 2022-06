Italia, Bucchioni: «Immobile non è adatto al gioco di Mancini»

Enzo Bucchioni ha parlato a TMW Radio della fatica che fa l’Italia di Mancini in zona gol. Le sue dichiarazioni

Enzo Bucchioni ha parlato a TMW Radio della fatica che fa l’Italia di Mancini in zona gol.

ATTACCO ITALIA – «Non abbiamo un attaccante che vada bene per tutti i modi di giocare. Abbiamo dato spazio al gioco, alla manovra. Ma l’unico attaccante superiore che c’è Immobile, non è adatto a questo tipo di gioco. Se fosse un campionissimo andrebbe bene, ma uno che ha quelle caratteristiche, come Belotti, si trovano a disagio in Nazionale. Scamacca? Deve dimostrare ancora».