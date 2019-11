Italia, gli azzurri in viaggio verso Palermo – FOTO

Italia, gli azzurri di mister Mancini sono in viaggio verso Palermo in vista del match in programma domani alle 20.45

Archiviata la Bosnia ora l’Italia di Roberto Mancini vuole fare dieci su dieci e si sta preparando al meglio per la sfida del Renzo Barbera contro l’Armenia.

I calciatori azzurri sono in viaggio di ritorno verso l’Italia e allora quale miglior momento per un selfie se non il viaggio in aereo? Ciro Immobile ha postato infatti un’Instagram stories che lo ritrae insieme ai suoi compagni: Florenzi, Belotti, Insigne e Izzo.