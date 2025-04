Condividi via email

Isaksen dice la sua ai microfoni di Sky al termine della sfida vinta 1-0 contro l’Atalanta: le parole del danese

Il centravanti danese classe ’01 ha deciso una nuova partita della Lazio. Il danese ex Midtjylland , dopo aver permesso alla propria squadra di superare il turno di Europa League con la rete al Viktoria Plzen, oggi ha deciso anche la gara contro l’Atalanta di Gasperini al Gewiss Stadium Ecco le sue parole cariche d’entusiasmo ai microfoni di Sky dopo la vittoria a Bergamo:

«Sto provando a crescere qui, non potevo fare nulla senza la collaborazione dei ragazzi. Il vero MVP della partita è stato Mandas. Era una vittoria fondamentale per noi, senza i tre punti sarebbe stato difficile sono molto felice. Siamo più leggeri verso il Bodo e siamo pronti anche per il Derby!».