Isaksen Lazio, il valore si è impennato! Ecco quanto costa

Isaksen Lazio, l’attaccante biancoceleste impenna il proprio valore grazie alle ultime prestazione: ecco quanto costa il danese

Isaksen Lazio, Il trasferimento in Italia è stato spesso una benedizione per molti giocatori danesi che hanno fatto fortuna nel nostro Paese per poi arrivare in un big club. Un esempio recente è incarnato perfettamente da Rasmus Højlund, che dall’Atalanta ha accettato l’offerta del Manchester United.

Lo stesso è avvenuto per Isaksen, che, dal suo arrivo nella capitale, ha più che raddoppiato il proprio valore di mercato. Stando a quanto scritto da TuttoMercatoWeb, il valore dell’ex Midtjylland sarebbe salito da 15 a 40 milioni, e i club interessati a lui sarebbero molti. Sarà quindi inevitabile una vera e propria asta tra le big per aggiudicarsi il talento biancoceleste.