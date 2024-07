Isaksen Lazio, la cessione del danese per finanziare il mercato: DUE SQUADRE su di lui

Isaksen Lazio, la sua cessione necessaria per finanziare il mercato: sull’esterno danese ci sono due squadre, le ultime

Gustav Isaksen è uno dei calciatori in uscita nel calciomercato Lazio. La sua cessione, come riportato dal Corriere dello Sport, è considerata necessaria per finanziare il mercato, cercando un esterno offensivo, Laurienté in testa.

Sul danese ci sono due squadre al momento: una è il Feyenoord, con cui si era anche parlato di un eventuale scambio con Stengs e ora si è aggiunto anche il Fenerbahce di Jose Mourinho.