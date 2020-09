Inzaghi sul mercato: «Sappiamo tutti, presidente compreso, che la Lazio va aiutata sul mercato, attendo Muriqi»

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza anche di calciomercato.

Simone Inzaghi ha avuto modo durante la conferenza stampa di presentazione di Cagliari-Lazio di parlare anche di calciomercato.

Fiducioso per il mercato?

C’è ancora tempo, c’è apertura, lo ha ribadito il presidente in un’intervista, non sarà un problema aiutare questa squadra, sappiamo tutti che questa squadra va aiutata, gli infortuni si sono ripresentati e non muscolari, abbiamo perso Ramos a Frosinone per un intervento sconsiderato di un avversario. Ramos è importante, la sua assenza ci penalizza, anche Bastos e Vavro sono fuori quindi abbiamo 3 difensori più Armini cui va dato tempo, e Parolo cui ho chiesto di provare da centrale difensivo. Ha volontà e spirito di sacrificio, mi ha detto che giocherebbe nei tre dietro senza problemi.

Soddisfatto di Hoedt?

Noi dobbiamo essere bravi a prendere quello che offre il mercato, siamo in difetto di numero quindi vogliamo migliorarci sempre. Hoedt è un ragazzo che conosce l’ambiente e il club, le nostre metodologie, era un ragazzo che potevamo prendere senza aspettare, ma anche lui non si allena da tempo a livello pieno, potrà darci una mano nelle rotazioni.