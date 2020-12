Inzaghi ne è sicuro: «Potremo tornare a lottare per le prime posizioni»

Simone Inzaghi parla in conferenza stampa alla vigilia del Napoli: le sue parole sulle prime posizioni in classifica

Alla vigilia di Lazio Napoli, Simone Inzaghi ha parlato anche del lottare per le prime posizioni. Le sue parole in conferenza stampa.

LOTTARE PER LE PRIME POSIZIONI – «Sicuramente potremo tornare a lottare per le prime posizioni. Noi sapevamo che avremmo avuto delle difficoltà a giocare ogni tre giorni. Inoltre alle partite ravvicinate abbiamo avuto giocatori fondamentali per noi con il COVID. Queste assenze si sono fatte sentire, fortunatamente sono tutti rientrati. Abbiamo perso qualche punto ma abbiamo il tempo e spazio per rientrare nel migliore dei modi».