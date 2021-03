Inzaghi e il rinnovo, il rapporto con Lotito adesso va chiarito

La questione rinnovo Simone Inzaghi sulle colonne de Il Corriere dello Sport. Il momento di decidere è giunto

La vittoria di Udine tiene a galla le speranze Champions per una Lazio reduce dalla dolorosa eliminazione per mano del Bayern Monaco. Un successo che alla luce del processo tamponi e della sosta diventa di vitale importanza e permette ai biancocelesti di recuperare energie preziose.

Ma un altro tema aleggia dalle parti di Formello: il rinnovo di Simone Inzaghi. Il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione. Inzaghi si, Inzaghi no? Va presa una decisione, tenendo conto del legame del tecnico coi colori biancocelesti, difficilmente incrinabile dal corteggiamento di un club di spessore come il Napoli. Se Lotito non è più convinto del suo giovane allenatore, che ha portato 3 trofei in bacheca, lo dica pure, ma in tempi brevi. Altrimenti si raggiunga un accordo sulle clausole economiche e si ponga fine alla telenovela, con buona pace di De Laurentiis.

Inzaghi conosce l’ambiente, lo vive da 20 anni, è immune a chiacchiere e malumori, sa gestirli alla grande. Considerando che top manager come Allegri e Sarri sono irraggiungibili per la Lazio, chi può essere l’erede del tecnico biancoceleste? Lotito decida in fretta, un rinnovo che sembrava scontato sta diventando un peso come gli impegni in tribunale.