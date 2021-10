Inzaghi: «Alla Lazio ho dato tutto, domani sarà come tornare a casa»

Simone Inzaghi torna all’Olimpico, stavolta da avversario. Il tecnico ha raccontato le emozioni di questa gara in conferenza

Domani Inzaghi ritroverà la Lazio, i suoi tifosi e quell’ambiente che per anni è stata casa sua. D’altronde, ventidue anni non si cancellano con un passaggio di spugna e – al di là del risultato – sarà un sabato di grandi emozioni per l’ormai ex tecnico. Durante la conferenza stampa della vigilia, ecco come ha commentato il suo ritorno all’Olimpico:

QUI LA CONFERENZA INTEGRALE

«Normale che non sarà una partita uguale a tutte le altre. È un ritorno a casa che è stata a casa mia per 22 anni. Sarà una grande emozione, rivedere i giocatori che mi hanno sempre dato tutto così come rivedere le persone dietro le quinte che sono stati speciali per me. Rivedere i tifosi della Lazio che per me sono stati importantissimi, abbiamo gioito e sofferto insieme raggiungendo grandissimi traguardi. So che domani ci saranno fischi ed applausi, fa parte del mio mestiere, lì accetterò sapendo che ho sempre dato tutto sia come giocatore e allenatore».