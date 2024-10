Inzaghi Inter, CLAMOROSO dall’Inghilterra: l’ex Lazio pronto a trasferirsi in Premier League. L’indiscrezione sulla sua prossima destinazione

Nel giorno di Inter Stella Rossa, match della seconda giornata di Champions League, arrivano delle notizie dall’estero (più precisamente dall’Inghilterra) che rischiano di minare la stabilità e l’equilibrio del gruppo e dell’ambiente nerazzurro, relativa a Simone Inzaghi. Non è una novità che il tecnico piacentino ex Lazio, da quando si è seduto sulla panchina nerazzurra ed ha cominciato ad inanellare successi su successi conditi dal bel gioco, abbia attirato su di sé le attenzioni di vari club in giro per l’Europa.

Secondo il Daily Express la posizione di Erik ten Hag sulla panchina del Manchester United è a forte rischio, e verrà valutata nel corso della prossima sosta nazionali, con i Red Devils che avrebbero messo nel mirino proprio l’allenatore interista come obiettivo principale per sostituire l’olandese. Il quotidiano titola in prima pagina: «Inzaghi sullo sfondo dello United». Gli fanno eco il Mirror Sport: «Ten Hag in bilico, Inzaghi serio contendente per il ruolo di tecnico dello United» e Star Sport: «Inzaghi top target».