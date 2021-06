Inzaghi crede in Immobile: «Farà bene, ne sono convinto»

Simone Inzaghi crede in Ciro Immobile, suo ex attaccante e grande amico. Le parole del tecnico dell’Inter in vista di Euro 2020

Sulle pagine del Corriere dello Sport si parla di Immobile, pronto all’esordio da titolare in Euro 2020 contro la Turchia. Inzaghi, suo ex tecnico alla Lazio e grande amico, crede in lui. Le parole dell’allenatore ora all’Inter sul suo ex attaccante.

«Non lo sento da qualche giorno, ma farà bene, ne sono convinto» ha dichiarato il tecnico nerazzurro, a lungo in biancoceleste.