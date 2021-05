Inzaghi e la manita: da cinque anni consecutivi in Europa

Altro risultato importante per Simone Inzaghi: il tecnico centra da cinque anni consecutivi la qualificazione in Europa

Il discorso rinnovo continua a tenere banco, ma intanto Simone Inzaghi ha centrato un altro risultato importante. Come ha ricordato lui stesso nelle dichiarazioni dopo il match contro il Genoa, sono cinque gli anni consecutivi in Europa.

RISULTATI – Una manita quella del tecnico piacentino che, come sottolineato da Il Corriere dello Sport, ha lanciato i biancocelesti nella prima fascia della Serie A. Due volte ha centrato il quinto posto, mentre lo scorso anno è arrivato il risultato più importante, il quarto posto. Nel mezzo un ottavo posto, con però il trionfo in Coppa Italia. Ora però bisogna concentrarsi sul presente e sulla corsa Champions. Centrare l’obiettivo per Simone avrebbe il sapore di uno scudetto.