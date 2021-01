Inzaghi: «Correa da valutare, buone notizie da Luis Alberto e Immobile»

Inzaghi fa il bollettino alla vigilia del derby con la Roma: ecco come stanno i giocatori della Lazio acciaccati

Buone notizie per Inzaghi: per il derby dovrebbero recuperare Luis Alberto e Immobile. Correa resta da valutare mentre Cataldi e Fares non recupereranno. Le parole del tecnico in conferenza stampa.

«Non ci saranno Cataldi e Fares, domani valuteremo Correa. Gli altri hanno svolto un lavoro parzialmente in gruppo (Luis Alberto e Immobile) ma ho buone notizie e credo saranno disponibili».