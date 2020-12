Inzaghi: «Chi tra Strakosha e Reina? Sceglierò di partita in partita»

Nel corso della conferenza stampa di vigilia di Lazio-Verona, Simone Inzaghi è tornato sul dualismo tra Strakosha e Reina

«Sceglierò di partita in partita, sono contento di quello che ha fatto Strakosha negli anni, sono contento di Reina ora. Sceglierò come nelle altre zone di campo, sono due grandissimi portieri. Thomas si sta allenando benissimo come sempre, già domani vedremo cosa deciderò, non ho ancora scelto»