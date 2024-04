Isaksen, l’esterno sta facendo fatica con Tudor: la situazione del giocatore danese acquistato la scorsa estate

Come evidenziato da Il Corriere dello Sport, Gustav Isaksen sta facendo fatica ad entrare nei meccanismi della nuova formazione di Tudor. Dopo esser partito titolare nel derby contro la Roma e dopo aver segnato contro la Salernitana, l’esterno danese ha collezionato zero minuti nelle ultime due gare tra campionato e Coppa Italia. L’allenatore biancoceleste, però, vuole continuare a lavorarci e lo prenderà in considerazione per la Lazio della prossima stagione.