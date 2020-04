Inzaghi, gli auguri di Pippo a Simone: «Ti voglio bene, fratellino» FT

Simone Inzaghi compie oggi 44 anni: l’allenatore della Lazio è stato celebrato anche dal fratello Pippo, con un messaggio

44 candeline sulla torta di Simone Inzaghi. Un compleanno particolare, per l’allenatore della Lazio: il lockdown, il campionato fermo, le distanze obbligate. Una giornata, però, che non per questo deve essere meno ricca di pensieri felici. Come quello dedicato dal fratello Pippo, sul suo profilo Instagram:

«Quanta acqua sotto i ponti è passata da quel pranzo a Roma! Buon compleanno fratellino mio♥️ Ti voglio bene!!!!».