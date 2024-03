International Women’s Day, l’omaggio della Lazio – FOTO

International Women’s Day, l’omaggio della Lazio a tutte le donne, in questa giornata di ricorrenza speciale

L’8 marzo è l’International Women’s Day, giornata che celebra l’importanza della lotta per i diritti delle donne, in particolare per la loro emancipazione nel corso della storia.

Arriva anche il post social della Lazio, che ha voluto mandare questo omaggio speciale tramite profili ufficiali del club: