Inter, Marotta ricoverato in ospedale per via del Covid-19

Brutte notizie in casa Inter: Beppe Marotta è stato ricoverato in ospedale per via delle sue condizioni dopo la positività al Covid-19

Sotto consiglia del medico sociale del club nerazzurro Piero Volpi, Beppe Marotta è stato ricoverato in ospedale.

L’ad nerazzurro si trova infatti al Humanitas di Rozzano, e al momento le sue condizioni sembrerebbero in leggero miglioramento. Il suo quadro clinico non è comunque stato giudicato come grave, ma il dirigente rimarrà sotto osservazione per qualche giorno.