Inter-Lazio: pericolo diffidati per Antonio Conte e Simone Inzaghi

I due allenatori di Inter e Lazio dovranno fare i conti anche con le possibili squalifiche nel match di questa sera a San Siro

Poche ore dal fischio d’inizio della super sfida tra Inter e Lazio. Un big match al cardiopalma, con in palio una posta molto alta. Per questo, si preannuncia una gara carica d’intensità e di determinazione, da parte di entrambe le squadre.

Tuttavia, sia Antonio Conte che Simone Inzaghi dovranno fare i contri con le possibili squalifiche dei loro giocatori. Infatti, sono 7 in totale i diffidati in questa partita: 3 per i padroni di casa e 4 per gli ospiti. Nell’Inter i giocatori a rischio sono Niccolò Barella, Marcelo Brozovic e Alessandro Bastoni. Nella Lazio, invece, a rischio ci sono Felipe Caicedo, Gonzalo Escalante, Mohammed Fares e Wesley Hoedt.