Inter-Lazio, le pagelle dei quotidiani: Jony e Lazzari deludono, Caicedo il migliore

Inter-Lazio, le pagelle dei quotidiani: i voti in merito alla prestazione dei calciatori biancocelesti nel match di San Siro

Si spengono le luci di San Siro. L’Inter supera 1-0 la Lazio e resta a punteggio pieno in vetta al campionato italiano. I biancocelesti escono sconfitti al termine di una buona prestazione, soprattutto nel primo tempo. Caicedo su tutti ha preso in mano la squadra e con le sue sponde ha creato buone manovre di gioco, poi però non concretizzate da Correa. Male invece sugli esterni, dove Lazzari e Jony (da una sua diagonale errata nasce il gol di D’Ambrosio) hanno sofferto per novanta minuti. Ecco nello specifico le pagelle dei quotidiani nazionali:

CORRIERE DELLO SPORT – Strakosha 6; Luiz Felipe 6, Acerbi 6, Bastos 5.5; Lazzari 4, Milinkovic-Savic 6 (73′ Berisha 5.5), Parolo 6, Luis Alberto 5 (65′ Leiva 5.5), Jony 5; Correa 5.5, Caicedo 6.5 (53′ Immobile 5). All. Inzaghi 5.

LA GAZZETTA DELLO SPORT – Strakosha 6.5; Luiz Felipe 5, Acerbi 6, Bastos 5.5; Lazzari 5, Milinkovic-Savic 6 (73′ Berisha 5.5), Parolo 6, Luis Alberto 5.5 (65′ Leiva 5.5), Jony 4.5; Correa 4.5, Caicedo 6.5 (53′ Immobile 5.5). All. Inzaghi 5.5.

REPUBBLICA – Strakosha 6.5; Luiz Felipe 5.5, Acerbi 6.5, Bastos 5.5; Lazzari 5.5, Milinkovic-Savic 5 (73′ Berisha sv), Parolo 5.5, Luis Alberto 5 (65′ Leiva 5), Jony 4; Correa 5.5, Caicedo 6.5 (53′ Immobile 5.5). All. Inzaghi 5.5.

LE PAGELLE DI INTER-LAZIO A CURA DI LAZIONEWS24.COM